고민정, '4400만 명분 백신 확보' 현수막 논란에 "사실관계 확인하길"

"'4400만 명 백신 확보' 현수막이 가짜 뉴스? 당시 모든 언론이 대서특필"

[아시아경제 허미담 기자] 고민정 더불어민주당 의원이 1일 자신이 내걸었던 '코로나19 백신 4400만 명 접종 물량 확보!' 현수막에 대해 언급했다.

고 의원은 이날 YTN 라디오 '황보선의 출발 새아침'에 출연해 진행자로부터 현수막 관련 질문을 받았다. 고 의원은 "답을 드려야겠다는 생각을 많이 갖고 있었으면서도 그래야 할 필요성이 있는가 하는 생각이 들었다"며 "물어봐 주셔서 감사하다"고 말문을 열었다.

그는 "저에게 과도하게 관심을 갖고 계신 분들이 많지 않나 하는 생각이 든다"면서도 "현수막을 걸기 전인 (지난해) 12월2일 날 국회에서 예산안이 통과됐고, 당시 기획재정부가 보도자료를 배포했다. 그 당시 제목이 제가 걸었던 이 현수막, '코로나 백신 4400만 명분 물량 확보' 이렇게 돼 있었다"고 말했다.

이어 "12월8일 정부 브리핑도 있었고, 이를 모든 언론이 1면에 대서특필했다"라며 "보도하지 않은 데가 아무 데도 없었다"고 했다.

또 고 의원은 "심지어 이 현수막을 가지고 어떤 야당 의원이 '고민정이 가짜뉴스를 양산하고 있다'면서 글을 썼는데, 그걸 가지고 어떤 신문사의 기자가 '고민정이 가짜뉴스를 양산하고 있다'고 기사를 쓰셨더라"며 "그런데 정작 그 신문사도 작년 그 당시 제 현수막과 똑같은 제목의 기사를 1면에 실었다"고 지적했다. 그는 "사실관계를 좀 확인하고 사안을 바라봐주십사 하는 부탁 말씀을 드린다"고 강조했다.

고 의원은 또 올해 초 JTBC 신년토론회에서 '백신 구매가 온라인 쇼핑하듯 버튼만 누르면 살 수 있는 게 아니다'고 말한 것에 대해 "'당장 확보했다고 하는데 왜 지금 없냐'라고 한다. 그러나 어느 나라든 백신은 생산과 동시에 배포가 되고 있다. 생산해놓고 창고에 쌓아놓은 다음 주문이 들어오면 하나씩 보내는, 온라인 쇼핑 구매 구조가 아니다"라고 말했다.

앞서 고 의원은 지난해 12월 지역구인 서울 광진구에 '코로나19 백신, 4400만 명 접종 물량 확보'라고 쓰인 홍보 현수막을 내걸어 사실관계가 다르다는 비판을 받았다.

관련해 김웅 국민의힘 의원 또한 지난 4월 자신의 페이스북을 통해 "이 물량은 어디에 있나. 민주당이 또 민주당 한 것인가"라고 지적한 바 있다.

당시 정은경 질병관리청장은 "정부가 구매하기로 결정한 4600만 명분의 코로나19 백신 가운데 3600만 명분에 대한 구매 계약 체결을 완료했다"고 발표했다. 나머지 1000만 명분은 구매 협상이 진행 중이라고 알려진 상황이었다.

결국 현수막 문구가 사실과 다르다는 지적이 이어지자, 고 의원 측은 당시 "일부 언론이 먼저 '백신 4400만 명분 확보'라는 표현을 썼다. 언론 보도를 그대로 인용한 거라 문제 될 것 없다"고 해명했다. 또 "결과적으로 현재 4400만 명분이 넘는 백신 계약 체결이 임박해 허위사실 유포라고 볼 수 없다"고도 했다.

그러나 김 의원은 지난달 26일 고 의원의 현수막 사진을 다시 페이스북에 올리며 "가짜뉴스 하면 이게 탑티어(일류) 아닌가"라고 직격했다.

