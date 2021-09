삼성자산운용, 업계 최초 메타버스 웹세미나 진행

[아시아경제 이민지 기자] 삼성자산운용이 업계 최초로 메타버스(metarverse) 플랫폼을 활용해 웹세미나를 진행했다고 1일 밝혔다.

지난 31일 진행된 이번 웹세미나에는 삼성자산운용 모바일 펀드 비교 플랫폼 ‘펀드솔루션’ 우수회원 120명이 참여하여 메타버스 기반의 소셜 커뮤니케이션 서비스인 ‘ifland (이프랜드)’에서 1시간가량 진행됐다. 웹세미나에는 ‘삼성 글로벌 메타버스 펀드’를 운용중인 최병근 매니저가 직접 나와 메타버스 시장 전망과 펀드를 소개했다.

이번 세미나에 참여한 회원들은 비대면이 일상화가 된 상황에서 메타버스를 활용한 새로운 시도에 신선하고 유익한 시간이었다고 평가했다. 송상윤 디지털마케팅 팀장은 “이번 웹세미나는 코로나19 장기화로 대면 접촉이 어려운 상황을 감안해 가상현실인 메타버스에서 진행했다”며 “참가자들의 피드백을 고려해 향후 일반 투자자를 대상으로 확대할 계획”이라고 밝혔다.

한편 지난 6월 28일 설정된 삼성글로벌메타버스 펀드는 출시 이후 투자자들의 꾸준한 관심을 받으며 2개월만에 설정액 610억 원을 돌파하고 4.4%의 양호한 수익률을 기록 중이다.

