SK E&S "新에너지로 기업가치 5배↑"

수소·재생 등 포트폴리오 전환

2025년 매출 13조 성장 목표

[아시아경제 최대열 기자] 도시가스·발전사업을 주력으로 하는 SK E&S가 수소·재생에너지 등 차세대 자원을 기반으로 한 신사업 위주로 포트폴리오를 전환하기로 했다. 사업구조를 전면 개편해 2025년 매출 13조원, 기업가치 35조원대의 차세대 에너지 회사로 키우겠다는 구상이다. 석유 기반의 탄소사회가 저물며 미래 에너지산업을 둘러싼 주도권 경쟁이 한층 치열해진 가운데 이처럼 다방면의 친환경 에너지사업을 동시에 이끌어 나가겠다는 건 국내는 물론 전 세계에서도 드문 일이다.

추형욱 SK E&S 대표는 1일 열린 미디어데이에서 "수소·재생에너지·에너지솔루션·친환경 액화천연가스(LNG) 등 4대 핵심사업 영역에서 차별화된 ‘그린 포트폴리오’를 구축해 미래 글로벌 에너지 생태계를 주도하겠다"고 말했다.

이 회사는 도시가스·전력사업을 하는 자회사를 둔 지주사로 태양광 등 재생에너지와 함께 SK그룹이 최근 힘을 싣고 있는 수소사업도 전면에서 이끌고 있다. 추 대표는 SK 주요 계열사가 참여하는 수소사업추진단 단장도 맡고 있다. 기존 LNG사업 인프라와 생산·유통·판매 등 가치사슬(밸류체인) 통합역량을 활용해 세계 1위 수소사업자로 도약하겠다는 비전을 이날 내놨다. 오는 2025년까지 연간 액화수소 3만t, 블루수소 25만t 등 연간 28만t 생산능력을 갖추기로 했다. 현재 국내에서 수소를 가장 많이 생산하는 기업의 연간 생산량이 7만t이 채 안 되는 점을 감안하면 상당한 물량이다.

재생에너지 분야에서는 태양광 등 발전사업 외형을 늘리는 한편 국내외 배출권 등을 아우르는 재생에너지 투자전문회사로 키워나가기로 했다. 현재 이 회사는 새만금 수상태양광을 포함해 국내 2.5GW 규모의 재생에너지 사업을 개발·운영 중인데 이를 2025년까지 7GW로 늘리고 탄소배출권 120만t을 확보키로 했다.

성장 가능성이 큰 에너지솔루션 분야에선 이른 시일 내 미국 메이저업체를 인수하기로 했다고 밝혔다. 에너지솔루션이란 발전설비를 짓기 위한 계획수립·자금조달부터 시공, 운영·유지보수, 사후관리 등 전반을 통칭하는 개념이다.

여기에 LNG사업은 이산화탄소 포집·저장(CCS) 기술을 적용, 환경친화적으로 바꿔나가기로 했다. 기존 LNG사업은 이산화탄소가 발생할 수밖에 없는 만큼 CCS 기술을 통해 탄소중립을 실현하겠다는 얘기다. 회사 측은 호주 바로사-깔디따 가스전 사업을 이러한 방식을 적용한 첫 프로젝트로 추진한다고 밝혔다.

미래 에너지원으로 각광받는 수소나 재생에너지, CCS기술을 적용한 LNG 등 각각의 사업을 개별적으로 추진하는 곳은 많지만 이처럼 다각도로 사업모델을 갖춰 이끌겠다는 구상을 밝힌 건 국내에서 SK E&S가 처음이다. 해외 메이저 에너지회사 가운데서도 없다.

SK E&S는 이 같은 4대 핵심 사업을 통해 현재 7조원 수준인 기업가치를 후년 15조원, 2025년 35조원으로 키우겠다는 구상이다. 매출은 지난해 6조원에서 2025년 13조원, 상각전 영업이익(EBITDA)은 같은 기간 7000억원에서 2조8000억원으로 늘린다는 목표다. 추 사장은 "에너지 전환 시대를 준비하는 ‘글로벌 메이저 친환경 에너지 기업’이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr