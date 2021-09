외교부, 내년 코로나19 등 예산안 5.7%증가한 3조원 책정

[아시아경제 유인호 기자] 외교부는 2022년도 예산안으로 3조23억원을 편성해 국회에 제출할 예정이라고 1일 밝혔다. 올해 2조8409억원 보다 5.7% 증가한 수치다.

외교부는 코로나19 극복과 글로벌 보건 위기 해결을 위한 국제사회 대응 노력에 동참하고자 공적개발원조(ODA)를 대폭 확대, 올해 9505억원 보다 17.3% 증가한 1조1149억원으로 잡았다.

코로나19 백신 공급을 위한 선구매 공약 매커니즘(COVAX AMC)에 1억달러를 기여하겠다는 약속 이행 등 인도적 지원 사업에 쓰일 예산이 올해 1241억원의 2배 가까운 2366억원으로 책정됐다.

질병퇴치기금도 올해 428억원에서 내년 624억원으로 크게 늘었다.

외교부는 유엔과 주요 7개국(G7), 주요 20개국(G20), 아시아태평양경제협력체(APEC) 등과 협력을 강화하는 글로벌 다자외교에 쓰일 예산을 올해 13억원에서 내년에는 10억원 늘어난 23억으로 편성했다.

정부는 이를 통해 2024∼2025년 임기의 안보리 비상임이사국 진출을 위한 지지 교섭 활동도 본격적으로 추진할 예정이다.

내년에는 미국과 수교 140주년, 중국과 수교 30주년 등 주요 외교 계기 기념사업에 쓰일 예산이 올해 40억원에서 72억원으로 증액됐다.

재외국민 보호 예산은 올해 110억원에서 내년 146억원으로 늘었다.

