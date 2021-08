'해수욕장 스윙연습' 무개념 골프 男, 이번엔 남의 가게 앞 막고 세차까지

제트스키 세척 위해 매장 입구 막아

지난달 '노마스크'로 해변서 골프쳐

[아시아경제 나예은 기자] 울산시 진하해수욕장에서 피서객이 있는데도 불구하고 바다를 향해 골프 연습을 해 논란이 된 남성이 이번엔 해수욕장 주변 가게의 영업을 방해하는 모습이 올라와 누리꾼들의 공분을 사고 있다.

지난 30일 온라인커뮤니티 '보배드림'에는 '울산 해변 골프남 정말 대단하네요'라는 제목의 글과 영상이 올라왔다. 해당 게시물 작성자는 "진하해변 골프남의 만행은 계속되고 있습니다"라며 "자신의 제트스키를 세척하기 위해 남의 매장 입구를 틀어막아 버리는 안하무인"이라고 말했다.

해당 영상에서 가게 주인으로 추정되는 A씨는 가게 앞에 주차된 차를 빼달라고 요청하지만, 차 주인이자 제트스키를 세척하고 있던 남성 B씨는 A씨의 말을 무시했다. 이에 A씨가 거듭 "차 좀 빨리 빼달라. 남의 가게 앞에 이렇게 차를 대 놓으면 되나"라고 외쳤지만, B씨는 못 들은 척하더니 하던 일을 이어갔다.

이후 가게 주인의 수차례 요청 끝에 B씨는 매장 앞에 주차돼 있던 차를 뒤로 슬쩍 뺐지만 "뒤로 더 빼달라"는 A씨의 요청에는 대꾸하지 않았고, 세척 후 자리를 떴다.

앞서 B씨는 지난 7월 해수욕장 모래사장에서 마스크를 쓰지 않은 채 바다를 향해 골프채를 휘두르는 모습이 공개돼 논란의 중심에 섰다.

당시 영상에서 B씨는 마스크를 쓰지 않은 채 바다를 향해 골프공을 치고 있었고, 골프공을 치는 방향의 바다에서는 서핑 중인 사람도 여럿 있어 자칫 공에 맞을 수 있는 위험성이 있어 보였다.

이후 온라인 커뮤니티 등에서 많은 비난을 받게 된 B씨는 "사과하실 마음은 없냐"는 한 네티즌의 질문에 "누구한테요, 바다의 물고기한테요?", "물고기랑은 아까 사과해서 잘 풀었답니다"라고 비꼬는 답변을 해 논란은 더욱 거세졌다.

뿐만 아니라 B씨의 어머니는 한 방송과의 인터뷰에서 "아들이 아버지 골프채 가지고 놀이 삼아 한 거지 그 젊은 애가 뭘 못하겠냐"며 "호기심으로 할 수 있다. 그러면 호기심으로 넘겨줘야 한다"고 답해 누리꾼들의 비난을 받았다.

이어 "다른 나라에 가면 바닷가에서 공 치고 하는 것 할 수 있다"며 "옹졸한 나라라서 이러는 것"이라고 덧붙였다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr