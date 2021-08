[아시아경제 이민지 기자] 에스엘바이오닉스 에스엘바이오닉스 214310 | 코스닥 증권정보 현재가 889 전일대비 22 등락률 +2.54% 거래량 1,574,135 전일가 867 2021.08.31 15:30 장마감 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 평생 무료 선언!에스엘바이오닉스, 무상감자 후 유상증자 추진[e공시 눈에띄네]코스닥-2일 close 는 주식회사 더스탈라가 주주총회결의 효력정지 가처분 소송을 수원지방법원에 제기했다고 31일 공시했다. 회사 측은 “법률대리인을 선임해 법적 절차에 따라 적극적으로 대응할 계획”이라고 밝혔다.

