'이 비 그치면 가을이 올까'

여름에서 가을로... 비 스케치

31일 중부지방을 중심으로 강한 비가 오고 있다. 기상청은 “오후 4시를 기해 서울 전역과 광명, 하남, 구리, 고양,김포, 부천 등 경기도 일부에 호우주의보를 발효한다”고 밝혔다. 호우주의보는 3시간 강우량이 60㎜ 이상이거나 12시간 강우량이 110㎜ 이상 예상될 때 발효된다.

기상청은 “수도권과 충청권은 내일(9월1일) 오전까지 돌풍과 천둥 번개를 동반한 시간당 50~70mm의 매우 강한 비와 함께 매우 많은 비가 내리는 곳이 있겠으니 피해 없도록 주의하시기 바란다”고 전했다. 가을비 내리는 남산과 청계천 등 풍경 사진을 모아본다.

문호남 기자 munonam@asiae.co.kr