DB손보, 전국품질분임조 경진대회서 5년 연속 수상

[아시아경제 오현길 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 58,100 전일대비 500 등락률 -0.85% 거래량 17,571 전일가 58,600 2021.08.31 09:39 장중(20분지연) 관련기사 DB손보, 카카오페이 전용 암보험 출시…"플랫폼 제휴 확대"불에 탄 벤츠만 100대…천안 불당동 화재에 손보업계 100억 손실 우려자동차보험 다이렉트 시장…삼성·DB·현대 대결구도로 재편(종합) close 은 전국품질분임조 경진대회에서 금융업계 최초로 5년 연속 수상했다고 31일 밝혔다.

전국품질분임조 경진대회는 산업통상자원부가 후원하고 한국표준협회가 주관하였으며 산업현장의 품질혁신과 개선을 도모하는 취지로 매년 열리고 있다.

DB손보는 사무간접과 서비스 분야에서 각각 최고상인 금상을, 창의개선 분야에서는 동상을 수상했다. 특히 사무간접 분야의 스마트UBI팀(SmarT-UBI)팀은 2017년 금상 수상에 이어 2019년부터 2021년까지 3년 연속 금상을 받았다.

올해는 자동차 블랙박스 심사, 점검 업무에 인공지능(AI)를 적용한 부분을 높게 평가 받았다.

서비스 분야에 참여한 긴급출동접수 셀프업팀도 2회 연속 금상을 수상했다. 교통사고 발생 운전자의 동의프로세스에 ARS를 결합한 서비스로 매월 약 2만8000건의 업무를 자동화하는 성과를 거뒀다.

창의개선 분야 표준합의혁신팀은 장기보험 사고조사에 머신러닝을 적용하는 업무 모델을 새롭게 제시했다.

DB손보은 김정남 대표 취임 이후 전사적인 서비스품질 혁신활동을 체계적으로 전개한 결과 2015년 금융업계 최초 국가품질대상 수상, 2016년 보험업계 최초 국가품질명장 배출, 2017년 보험업계 최초 품질분임조 금상 수상, 2021년 품질분임조 전국대회 5년 연속 수상 등 품질경영을 확대하고 있다.

DB손보 관계자는 "직원들의 자발적인 소규모 혁신활동을 적극 지원하여 최고의 서비스 품질을 제공하려는 노력을 이어갈 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr