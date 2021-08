文 대통령, 주아프간 대사 격려…"몸 사리지 않고 임무 수행, 자랑스럽다"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 "위험에도 몸을 사리지 않고 임무를 수행해 주어 고맙다"며 최태호 주아프가니스탄 대사와 대사관 직원들을 격려했다.

청와대는 문 대통령이 30일 오후 4시 최 대사와 통화를 갖고, 최 대사와 주아프가니스탄 대사관 직원들에게 격려의 메시지를 전했다고 밝혔다.

최 대사는 앞서 아프가니스탄에서 최후의 우리 교민 1명을 탈출시키기 위해 현지에 남아 고군분투했으며, 결국 함께 탈출에 성공했다.

문 대통령은 최 대사에게 "위험에도 몸을 사리지 않고 임무를 수행해서 우리나라를 자랑스럽게 만들어주어서 고맙다"고 격려했다.

그러면서 "우리 공관원과 교민들을 남김없이 탈출시키기 위해 마지막까지 아프가니스탄에 남아서 설득하고 보살핀 것과, 아프가니스탄 조력자와 그 가족들을 한국에 데려오기 위해 우리 공관원들이 다시 카불에 들어가서 챙긴 것을 주된 성공 배경으로 본다"고 덧붙였다.

대사관 직원들에도 감사를 표했다. 문 대통령은 "이번에 자원해서 일을 한 대사관의 직원들 모두가 고맙지만, 특히 모친상을 당했는데 장례식에도 참석하지 못하고 임무를 수행한 분, 또 서울의 가족에게 카불로 다시 들어가는 것을 알리지 않은 분에게 특별히 감사의 인사를 전해 달라"고 말했다.

이에 최 대사는 "공직자로서 당연히 해야 할 일을 한 것"이라며 "공관장으로서 재외국민과 대사관 관계자, 우리 정부를 도운 아프가니스탄 현지인 모두가 안전한 곳으로 대피할 수 있게 된 것이 다행"이라고 답했다.

또 최 대사가 "한국에 도착한 아프간인들이 잘 정착을 할지 걱정"이라고 우려를 표하자, 문 대통령은 "진천 주민들을 비롯한 우리 국민들이 따뜻하게 맞아주어 나도 놀랐다"며 "진천 주민들이 환영 현수막을 걸고, 국민들은 후원 물품을 지원하는가 하면 진천 상품을 구입하는 운동이 벌어지고 있다"고 답했다.

문 대통령은 "최 대사는 직전에 이라크 대사로 근무했고, 작년 여름 이라크 내 코로나 상황이 악화되자 우리 근로자 300명 가까이를 한국으로 이송하는 역할도 했다는 점을 알고 있다"고 최 대사를 격려했다.

한편 문 대통령은 이달 초 아프간 조력자들에 대한 이송 계획을 처음 보고받았다. 문 대통령은 "아프간 정세가 급변하는 상황에서 안전 문제 등 여러 가지로 걱정이 됐지만, 우리 정부를 도운 아프간인들의 국내 이송은 당연히 해야 할 일이라고 보았기에 추진을 결정했다"고 말했다.

또 "우리 공관과 재외국민 철수, 현지인 이송 등 모든 과정에서 우방국, 특히 미국과의 긴밀한 공조가 중요했다"며 감사한 마음을 갖고 있다고 덧붙였다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr