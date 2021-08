속보[아시아경제 김형민 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 30일 공소심의위원회를 열고 해직교사 불법 특별채용 의혹을 받는 조희연 서울시교육감을 기소해야 한다는 결론을 냈다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr