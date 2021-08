[아시아경제 정동훈 기자] 무소속 양향자 의원의 전 특별보좌관이 한 보험 업체로부터 매월 수백만원의 활동비를 받아왔다는 의혹을 경찰이 수사중이다.

30일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 양 의원의 전직 보좌관인 박모(53)씨가 불법 정치자금을 수수했다는 의혹을 들여다보고 있는 것으로 알려졌다.

경찰은 보험 업체 A사 관계자들이 수백억원의 회삿돈을 횡령하고 회사에 손해를 끼쳤다는 고소를 5월 접수했다. 이를 수사하던 경찰은 박씨와 관련한 정치자금 의혹을 인지한 것으로 전해졌다.

경찰은 A사가 관계회사 직원에게 임금을 주는 것처럼 위장해 지난해부터 박씨에게 매월 돈을 지급했는지 여부와 정치자금법 위반 소지가 있는지 등을 따져보고 있는 것으로 알려졌다.

양 의원의 친척인 박씨는 광주에 있는 지역사무소 동료 여성 직원을 성추행한 혐의로 지난달 경찰에 구속됐다.

