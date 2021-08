삼성 '갤럭시 Z폴드3·Z플립3' 中서 대기자 100만 육박

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자의 3세대 폴더블 스마트폰 ‘갤럭시Z폴드3’와 ‘갤럭시Z플립3’의 중국 내 사전예약 대기자가 100만명에 육박하고 있는 것으로 보인다.

30일(현지시간) 중국 전자상거래 플랫폼 징둥닷컴의 삼성전자 공식 매장에서는 이날 오전 11시 현재 Z플립3의 대기자가 61만9000명을 넘어섰다. 같은 시간 Z폴드3의 대기자도 8만명을 넘겼다. 알리바바의 톈마오에서도 전날 정오 기준 Z폴드3·Z플립3의 대기자가 각각 10만3000명, 6만5000명으로 집계됐다.

중국 내 Z폴드3·Z플립3의 출시가격은 국내 출시가보다 높게 책정될 것으로 보인다. 현재 공개된 Z폴드3의 중국시장 가격은 512GB 기준 1만5999위안(약 288만원)이며, Z플립3는 8599위안(약 155만원)부터다. 동일 사양의 Z폴드3·Z플립3의 국내 출시 가격은 각각 209만7700원, 125만4000원인 점을 고려하면 최대 80만원가량 비싼 셈이다.

삼성전자는 다음달 1일 중국에서 Z폴드3·Z플립3를 공식 공개하고, 사전 예약에 들어간다. 정식판매는 9월10일부터다.

