대신증권, ‘매일매일 주식거래’ 이벤트 실시

국내 상장주식 거래고객 대상 경품 이벤트…다음달 17일까지 3주간

매일 1억 또는 매주 10억 이상 거래하면 최대 60만원의 축하금 지급

[아시아경제 송화정 기자] 대신증권이 국내주식 거래 이벤트를 실시한다.

대신증권은 30일 국내 상장주식 거래 고객을 대상으로 일간, 주간 거래대금을 달성하면 축하금을 지급하는 ‘매일매일 주식거래’ 이벤트를 다음달 17일까지 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 ‘매일 이벤트’와 ‘매주 이벤트’로 나눠 진행한다. 매일 이벤트는 국내 상장주식 일일 거래대금이 1억원 이상인 고객 30명을 매일 추첨해 축하금 1만원을 지급한다. 매주 이벤트는 국내 상장주식 주간 거래대금이 10억원 이상인 고객 10명을 매주 추첨해 축하금 5만원을 지급한다.

추가로 이벤트 기간동안 누적 거래대금이 많은 3명에게는 최대 30만원의 축하금을 증정한다.

이 이벤트는 9월 17일까지 진행된다. 대신증권 고객이면 누구나 참여할 수 있다. 대신증권 온라인 거래매체(HTS, MTS) 및 대신증권 홈페이지, 크레온 홈페이지에서 이벤트를 참여 신청한 뒤 국내주식을 거래하면 된다.

자세한 사항은 고객감동센터로 문의하면 된다.

안석준 스마트Biz추진부장은 “이번 이벤트는 국내주식 투자자들에게 혜택을 드리기 위해 마련한 이벤트”라면서 “앞으로도 투자자 수요를 반영한 다양한 이벤트를 선보일 것”이라고 말했다.

