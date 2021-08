KT "디지코, 쓰신 날과 안 쓰신 날의 차이" 광고

광고 시리즈 3편 유튜브 채널서 공개

[아시아경제 차민영 기자] KT는 디지코 기술과 서비스를 주제로 한 새 광고 시리즈 3편을 유튜브 채널을 통해 선보였다고 30일 밝혔다.

이번 KT 광고는 배우 남명렬의 "경험해보세요, 드신 날과 안 드신 날의 차이"라는 대사로 유명한 제약회사 제품 광고를 패러디한 내용이다. 원래 광고를 만든 제약회사와 협조해 만들어졌다.

일상 속 다양한 상황에서 어려움과 불편함을 겪는 모습을 '통증'에 빗댔다. 원래 광고 출연자인 배우 남명렬이 등장해 "경험해보세요, 디지코를 쓰신 날과 안 쓰신 날의 차이"라고 말한다.

광고는 전국에서 운영되고 있는 KT의 'AI 서빙로봇', '랜선에듀', 'AI 케어'를 주제로 모두 세 편의 시리즈로 이뤄졌다. AI 서빙로봇을 주제로 한 첫 번째 광고는 공개 2주일 만에 500만회 이상 조회수를 기록했다.

김형욱 KT 미래가치추진실 부사장은 "국민의 삶을 더 편리하게 만들기 위해 노력하는 디지코 KT를 재치있게 표현한 시리즈 광고로 KT의 AI·빅데이터·클라우드 기술로 세상을 변화시키고 더 나아가 고객의 삶에 도움이 된다는 의미를 담았다"고 강조했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr