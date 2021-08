"딸기, 망고 이어 샤인머스캣" 롯데호텔 서울, 디저트 뷔페 시작

[아시아경제 김유리 기자] 롯데호텔 서울은 '황제포도' 샤인머스캣의 다양한 디저트를 맛볼 수 있는 '2021 머스트 비 샤인머스캣'을 9월1일부터 11월30일까지 진행한다고 29일 밝혔다.

롯데호텔 서울 1층 페닌슐라 라운지 앤 바에서 판매하는 '샤인머스캣 애프터눈 티 세트'는 샤인머스캣 디저트와 제철 식재료로 만든 프리미엄 디저트로 구성된다.

3단 트레이에는 샤인머스캣 타르트, 샤블레 머스캣, 해남 고구마 마들렌, 만주, 영암 무화과 스콘 등 10여 종의 디저트가 준비된다. 차 혹은 커피 2잔도 함께 제공되며 2인 기준 7만9000원(세금 및 봉사료 포함)이다.

시즌 스페셜 음료인 '샤인머스캣 에이드'와 '샤인머스캣 칵테일'도 만나볼 수 있다. 가격은 각각 2만3000원이다.

9월4일부터 매주 주말 페닌슐라 라운지 앤 바에서는 샤인머스캣 뷔페가 시작된다. 샤인머스캣 레몬 타르트, 쇼콜라 타르트, 피스타치오 페스츄리 등 9종의 '스페셜 웰컴 디저트'가 테이블마다 제공되며 티 또는 커피 1잔과 30여 종의 메뉴를 무제한으로 즐길 수 있다.

뷔페는 샤인머스캣 티라미수, 샤인머스캣 슈, 샤인머스캣 바닐라 타르트, 샤인머스캣 샌드 마카롱, 크림 브륄레, 레몬 마들렌 등 샤인머스캣의 새로운 매력을 느낄 수 있는 디저트 메뉴들로 채워진다. 칠리새우, 양송이 수프, 로제 떡볶이, 야채볶음밥, 오믈렛, 크로플 등도 함께 제공된다. 가격은 성인 6만7000원, 어린이(만 4~12세) 3만5000원이다.

롯데호텔 서울 델리카한스에서는 프랑스 고급 초콜릿 발로나와 생크림, 3단 화이트 스펀지 케이크에 샤인머스캣이 들어간 '샤인머스캣 케이크'를 판매한다. 가격은 6만원이다.

