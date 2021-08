전자발찌 끊고 도주한 성범죄 전과자, 자수 후 "여성 2명 살해" 자백(종합)

주거지와 차량에서 시신 발견

피해 여성들과 알고 지내던 사이

경찰, 구속영장 신청 예정

[아시아경제 이정윤 기자] 위치추적 전자장치(전자발찌)를 끊고 도주했다가 이틀 만에 경찰에 자수한 성범죄 전과자가 여성 2명을 살해한 것으로 확인됐다.

29일 경찰에 따르면 서울 송파경찰서는 살인과 전자장치 부착 등에 관한 법률 위반 등의 혐의를 받는 강모씨(56)씨에 대해 조사를 진행하고 있다.

지난 27일 전자발찌를 훼손하고 달아난 강씨는 이날 오전 8시께 경찰에 자수한 뒤 여성 2명을 살해했다고 진술했다. 강씨는 도주 전 1명, 도주 과정에서 1명을 살해했다고 진술하고 범행 사실이 곧 발각돼 경찰에 잡힐 것이라는 생각에 자수한 것으로 알려졌다. 경찰은 강씨를 긴급체포했다.

피해자는 각각 40대와 50대 여성으로 모두 강씨와 알고 지내던 사이인 것으로 파악됐다. 피해자들이 이날 발견되기 전까지 범행과 관련한 112 신고는 들어오지 않은 것으로 전해졌다.

경찰은 강씨의 진술에 따라 그의 주거지와 차량에서 시신을 확인했다. 경찰은 시신 부검을 통해 정확한 사인을 파악하는 한편 범행 도구와 동기, 범행 일시 등 구체적인 사건 경위를 확인할 예정이다. 또 경찰은 강씨에 대해 구속영장을 신청할 계획이다.

강씨는 27일 송파구 신천동의 한 거리에서 전자발찌를 끊고 도주했다. 그는 전자발찌를 지하철 8호선 몽촌토성역 인근에 버린 뒤 렌터카를 몰고 서울역까지 이동해 차량을 버려둔 채 잠적했다.

강씨를 감독해온 서울동부보호관찰소는 전자발찌가 훼손되자 즉시 경찰에 공조를 요청해 강씨를 추적해왔다.

