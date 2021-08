美, 아프간 IS 공습 때 칼날달린 '닌자미사일' 사용

[아시아경제 강나훔 기자] 미국이 아프가니스탄 카불 공항 폭탄테러 보복으로 이슬람 무장조직 '이슬람국가 호라산'(IS-K)을 공습했을 때 초정밀 '닌자미사일'을 사용한 것으로 확인됐다고 월스트리트저널(WSJ)이 28일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 이번 공습에 변형 헬파이어 미사일 'AGM-114R9X'가 사용됐다.

'R9X'로 불리는 이 미사일은 폭약이 든 탄두가 없고 대신 표적에 충돌하기 직전 펼쳐지는 6개 칼날이 장착된 점이 특징이다. 표적과 충돌해도 폭발이 일지 않아 부수 피해를 최소화할 수 있다.

미국은 지난 26일 벌어진 카불 하미드 카르자이 국제공항 연쇄폭탄테러 보복으로 이튿날 무인기를 동원해 IS-K를 겨냥한 공습을 단행했다.

미 합참 행크 테일러 소장은 해당 공습으로 IS-K 고위급 2명이 사망하고 1명이 부상했으며 민간인 사상자는 없다고 기자회견에서 이날 밝혔다.

아프간을 관할하는 중부사령부는 전날 성명에서 "IS-K 기획자 1명을 겨냥한 대(對)테러작전으로 아프간 낭가하르주(州)에 무인기 공습을 실시했다"며 "목표물을 살해했다"라고 밝혔다. 이를 고려하면 사망자와 부상자가 각각 1명씩 늘어난 것이다.

존 커비 국방부 대변인은 사상자가 애초 발표보다 많아진 데 대해 "추가 정보와 평가가 들어오면서 다른 사망자와 부상자가 있음을 인지했다"며 "전투피해 평가엔 때때로 시간이 걸리며 그것이 더 명확해지면 투명하게 공개하겠다"고 말했다.

조 바이든 미국 대통령은 추가 공습을 예고했다. 그는 이날 성명에서 "우린 극악무도한 공격에 연루된 이들이 누구든 계속 추적해 대가를 치르게 할 것"이라면서 27일 공습이 마지막이 아니라고 강조했다.

