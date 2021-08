美 군함 대만해협 통과…中 '도발적 행위' 비판

[아시아경제 임춘한 기자] 미국 해군이 중국이 자국 영해처럼 신경쓰는 대만 해협을 보란 듯 또다시 항해했다. 아프가니스탄처럼 미국이 대만 역시 버릴 것이라고 중국 측이 악설을 퍼붓자 변함없는 동맹 관계를 과시하기 위한 것으로 풀이된다.

27일(현지시간) 주요 외신에 따르면 미 해군 소속 알레이버크급 유도미사일 구축함인 '키드' 호와 해안경비대 소속 군함용 소정 '먼로' 호가 전날 대만 해협을 통과했다. 미 해군은 성명에서 이들 군함이 국제법에 따라 국제수역을 지나갔다고 밝혔다. 그러면서 "대만해협의 합법적인 항해는 자유롭고 개방적인 인도-태평양을 향한 미국의 확고한 약속을 보여주는 것"이라며 "미군은 국제법이 허용하는 어느 곳이든 항공·항해한다"고 설명했다. 미군은 거의 매달 대만해협을 지나면서 중국 측의 반발을 불러왔다.

중국은 미군의 대만해협 통과를 "도발적인 행위"라고 비판하면서 인민해방군을 조직해 미군을 뒤쫓으면서 지켜보도록 했다고 밝혔다. 중국 국방부 대변인은 "미국은 자주 비슷한 도발적 행위를 하고 있는데, 이는 미국이 대만해협 평화와 안정의 최대 파괴자이자 가장 큰 안보 리스크를 초래한다는 것을 보여준다"며 "이에 단호히 반대하며, 강력히 규탄한다"고 지적했다. 이어 "대만은 중국과 분리할 수 없으며, 대만 문제는 중국 내정인 만큼 외부 개입을 용납하지 않는다"면서 "미국이 이 같은 상황을 인지해 도발을 멈추고 '하나의 중국' 원칙과 (이를 존중하는 내용을 담은) 미·중 3대 공동 코뮈니케를 준수하기를 바란다"고 말했다.

다른 대다수 나라와 마찬가지로 미국 역시 대만과 정식 외교관계를 구축하고 있지는 않다. 그러나 미국은 국제사회에서 대만의 가장 중요한 후원자이자 가장 많은 무기를 판매하는 국가이기도 하다. 이번 미군의 대만해협 통과는 미군 철수와 맞물려 아프가니스탄이 이슬람 무장조직 탈레반에 함락되면서 국제사회에서 미국에 대한 신뢰성에 의문이 제기되는 가운데 나왔다. 특히 중국은 미군의 아프간 철수 이후 대만 역시 아프간처럼 미국으로부터 버려질 것이라며 연일 목소리를 높였다.

중국 관영매체 환구시보는 지난 19일 '왜 미국은 결국 대만을 버릴 것인가'라는 제목의 사설에서 미국이 대만을 포기하는 것은 '시간과 상황의 문제'일 뿐이라고 강조했다. 환구시보는 차이잉원(蔡英文) 대만 총통이 아프간 함락 이후 대만이 더 강해져야 한다며 자립을 강조했다고 전하면서 "대만이 남의 보호에 의존하지 않는다고 말하지만, 마음에서 나온 말이 아니다"고 비아냥거렸다. 이어 "대만도 아프간과 다를 것이 없다"면서 "미국이 대만 정권을 유지하는 비용이 이익보다 많으면 미국은 대만을 버릴 것"이라고 말했다.

조 바이든 미국 대통령은 그러나 인도·태평양 지역에 대한 미국의 개입을 아프간 상황과 비교하는 것을 일축했다. 바이든 대통령은 지난 19일 언론 인터뷰에서 한국, 일본, 대만, 나토(NATO·북대서양조약기구) 구성원 등 동맹이 침략당하면 미국은 대응할 것이라고 말했다. 이들 동맹은 아프간과는 상황이 다르다는 점을 강조하며 이들이 공격당하면 미국이 대응할 것이라고 밝힌 것이다. 이번 주 카멀라 해리스 미국 부통령의 싱가포르와 베트남 순방 역시 이 지역에 대한 미국의 의지를 보여주는 것이라는 분석도 나온다.

