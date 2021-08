고승범, '장남 한투 인턴' 고모부 찬스 지적에..."개입 안했다"

[아시아경제 박지환 기자] 고승범 금융위원장 후보자는 27일 장남이 고모부가 회장으로 있는 한국투자증권 인턴 근무 논란과 관련해 "(아들이) 인터넷 카페의 채용 공고를 보고 지원한 것으로 들었다"며 특혜 논란에 대해 선을 그었다.

고 후보자는 이날 국회 정무위 인사청문회에서 "그 과정에 개입한 바 없다"며 이같이 밝혔다.

고 후보자의 아들은 지난해 2∼3월 동안 한국투자증권에서 인턴을 한 사실이 공개되며 특혜 논란에 휩싸였다. 한투증권 모회사인 한국금융지주 대표이사인 김남구 회장은 고 후보자의 매제다. 고 후보자의 아들이 '고모부 찬스'를 활용한 것 아니냐는 의혹이 나오는 이유다.

고 후보자는 "채용을 전제로 한 인턴이 아니었다"면서 "다만 국민 눈높이에서 보자면 좀 그러한 측면이 있는 것 같다"고 말했다.

2001∼2003년 자녀 진학을 위해 위장전입을 한 의혹에 대해서는 "송구하다"며 "처음 이사 올 때 초등학교가 그 단지에 없는 것을 잘 몰랐다. 그런 부분을 생각지 못하다가 바로 옆 단지의 학교 근처로 이사를 해야겠다 생각했고, 그러다 보니 조금 먼저 (가게 됐다)"고 해명했다.

