완주군, 중·고등학생 통학택시 운영

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군이 중·고등학생을 위한 통학택시 운영을 이달 30일부터 시작한다.

27일 군에 따르면 통학택시는 관내에 거주하는 완주군 소재 중·고등학교 재학생을 대상으로 통학거리가 편도 2㎞ 이상이고, 버스를 이용해 통학할 경우 제시간에 등교가 불가능한 학생들을 위한 맞춤형 교통서비스다.

2021년 2학기 통학택시는 군 소재 12개 중·고등학교 학생, 134명을 대상으로 한다.

이용학생은 각자 이용횟수마다 1000원을 부담하며, 학생 부담금을 제외한 나머지 요금은 완주군에서 직접 운송사업자에게 지급한다.

완주군은 통학택시 약 30대를 투입해 학생들의 등·하교를 도울 예정이다.

2021년 1학기에는 123명의 학생이 통학택시를 이용한 바 있다.

완주군은 2015년부터 통학택시 운영사업을 추진해왔으며, 지금까지 1600여명의 학생들이 이용했다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr