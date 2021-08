에너에버배터리솔루션㈜, 완주군에 공장 건설

1276억 투자해 본사로 육성…“완주에서 친환경시대 이끌 것”

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 차전지용 코팅분리막 및 원단 분리막 제품 제조기업인 에너에버배터리솔루션(주)(대표 신상기)이 완주테크노밸리에서 공장 건립을 위한 착공식을 27일 가졌다.

에너에버배터리솔루션㈜은 이차전지용 코팅 분리막 제조 및 설비에 대한 특허를 보유한 분리막 전문기업이다.

에너에버배터리솔루션은 이차전지 분리막 코팅뿐만 아니라 원단까지 생산하는 분리막 전문기업으로 성장하기 위한 최적지로 완주테크노밸리를 낙점하고, 이곳을 본사로 육성한다는 계획을 세우고 있다.

특히 완주테크노밸리 제2일반산업단지 산업용지 3만2730㎡ 부지에 2026년까지 1276억 원 규모의 투자를 통해 신규 생산공장을 설립하고 220명의 신규 일자리를 만든다.

또한 지속적인 투자로 향후 기업공개(IPO)를 추진하는 등 지속적인 성장발판을 만든다는 계획이다.

완주군은 수소시범도시로 선정된 이후, 수소 및 이차전지 등 신산업 유치에 노력하고 이들 기업이 완주를 발판으로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 계획이다.

신상기 대표는 “이번 완주 신공장 착공은 에너에버배터리솔루션㈜의 질적, 양적 성장의 마중물이 되고, 앞으로도 완주군과 전라북도의 지역경제에 큰 보탬이 될 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr