[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 27일 오후 2시 구청 5층 열린참여실에서 '정원도시 양천' 실현을 위한 양천구·생명의숲 업무협약을 맺었다.

이날 김 구청장과 사단법인생명의숲 허상만 이사장이 협약을 맺음에 따라 양천구와 사단법인생명의숲은 지속가능한 도시숲을 통한 건강한 생태계 조성, 정원도시 양천을 위한 도시숲 조성 및 확대, 시민참여 등 녹색문화 확산을 위해 상호 협력하기로 하였다.

