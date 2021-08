흥국생명, 유병자 간편 심사 '아낌없이주는종신보험' 출시

체증기준일부터 5년간 매년 10%씩 사망보험금 체증

[아시아경제 오현길 기자] 흥국생명은 사망보장을 강화하고 유병자도 간편하게 가입할 수 있는 종신보험 '간편가입 아낌없이주는종신보험'을 출시했다고 27일 밝혔다.

해지환급금 일부지급형으로 고혈압·당뇨가 있거나, 암치료 이력으로 가입할 수 없던 유병력자도 3개월 이내 입원·수술·추가검사 의사 소견 여부와 2년 이내 입원·수술, 5년 이내 암 진단·입원·수술 등의 세가지 질문에 해당 사항이 없다면 간편하게 가입 가능하다.

또 체증형과 기본형으로 구성된 종신보험으로, 체증형 선택 시 체증기준일(납입기간 종료 5년 전 계약해당일)을 기점으로 5년 동안 매년 보험가입금액의 10%씩 사망보험금이 증가한다.

가입금액 1000만원 10년납 상품을 가입한 경우, 가입 5년 이후부터 보험금이 100만원씩 체증되며, 최대 1500만원의 사망보험금을 보장받을 수 있다.

보험료 납입기간이 종료되면 주계약 납입보험료의 최소 2%에서 최대 6%까지 납입완료 보너스가 적립, 사망 또는 해지 시 해당 보험금에 더하여 지급된다.

암, 뇌출혈, 급성심근경색증 진단을 받은 경우 보험료 납입 면제도 가능하며, 주계약 기본보험료 총액만큼 추가로 보험료 납입이 가능한 추가납입특약 등으로 구성됐다. 30세부터 최대 75세까지 가입이 가능하며, 납입기간은 7, 10, 12, 15, 20년납 중 선택할 수 있다.

