"만지면 치명적"… '청산가리 10배' 독성 '파란선문어' 울산서 잡혀

6cm 문어 낚시꾼이 포획

"맨손으로 만지면 위험, 시식 금지"

[아시아경제 나예은 기자] 울산 앞바다에서 청산가리 10배 이상의 독성을 가진 맹독성 '파란선문어'가 발견됐다.

울산해양경찰서에 따르면 지난 25일 오후 7시20분쯤 울산시 동구 방어진 화암추 테트라포드 앞 해상에서 한 낚시꾼이 6cm크기의 문어를 포획했다.

국립수산과학원 확인 결과 맹독성 '파란선문어'인 것으로 밝혀졌다. 이 문어는 지난해 5월 북구 앞바다와 10월 서생면 갯바위에서 발견된 '파란고리문어'의 일종으로, 주로 남태평양 해역 등 아열대성 바다에 서식하는 것으로 알려져 있다.

특히 청산가리보다 10배 이상 강한 맹독(테트로도톡신)을 품고 있어 맨손으로 만지면 치명적이고, 절대 시식하면 안된다.

울산해양경찰서 관계자는 "조업 어선과 피서객들은 특히 주의해야 하며, 발견 시 관계당국에 신고해야 한다"고 당부했다.

한편 울산해양경찰서는 해당 문어를 국립수산과학원에 연구목적으로 인계했다.

