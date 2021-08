쿠팡이츠, 배달파트너·입점업체점주 최대 70% 건강검진 할인혜택

전국 80여개 센터에서 12월 17일 전까지 예약 가능…가족 등 최대 5명 가능

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡이츠와 쿠팡이츠서비스는 대부분이 개인사업자인 배달파트너와 입점업체 점주 등에게 종합건강검진을 최대 70% 할인 받을 수 있는 혜택을 제공한다고 26일 밝혔다.

쿠팡이츠와 쿠팡이츠서비스는 대기업 등에 건강관리서비스를 제공하는 '베네피아 헬스케어'와 제휴를 통해 전국 80여개 검진센터에서 간기능, 고지혈증, 신장기능, 갑상선, 간염, 당뇨, 빈혈 등에 대한 혈액종합검사와 위내시경검사, 대장내시경, 초음파 검사 등 대기업 임직원 수준의 종합건강검진을 저렴한 수가로 받을 수 있도록 했다.

쿠팡이츠는 입점업체 점주들에게 입점업체 포털 공지문 등으로, 쿠팡이츠서비스는 배달파트너들에게 SNS 등을 통해 이를 안내했다. 검진 결과를 각 개인이 받을 수 있도록 회원가입만 하면 올해 12월 17일까지 개인 일정에 맞춰 건강검진 예약이 가능하다. 건강검진 할인혜택은 배달파트너와 입점업체 점주의 가족, 친인척 등 모두 5명까지 받을 수 있다.

쿠팡이츠서비스 관계자는 "배달파트너는 물론 입점업체 점주도 개인사업자인 경우가 많아 정기적인 건강검진을 통해 건강을 챙기기 쉽지 않다"며 "이번 기회를 통해 고객 만족을 위해 열심히 노력하는 배달파트너와 입점업체 점주 모두 저렴한 가격에 종합건강검진을 받을 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.

