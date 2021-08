[아시아경제 임혜선 기자]한화자산운용은 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 4,700 전일대비 215 등락률 +4.79% 거래량 62,996,710 전일가 4,485 2021.08.25 15:30 장마감 관련기사 한화자산운용, 한화투자증권 인수..디지털 역량 확대(상보)한화자산운용, 한화투자증권 인수.. 신사업 가속화빚투 늘자...증권사 상반기 이자수익 9000억 육박 close 의 단독 경영권을 확보하기 위해 한화그룹 비금융계열사가 보유한 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 4,700 전일대비 215 등락률 +4.79% 거래량 62,996,710 전일가 4,485 2021.08.25 15:30 장마감 관련기사 한화자산운용, 한화투자증권 인수..디지털 역량 확대(상보)한화자산운용, 한화투자증권 인수.. 신사업 가속화빚투 늘자...증권사 상반기 이자수익 9000억 육박 close 지분 26.46%(5676만1908주)를 약 3201억원에 인수했다고 25일 공시했다. 한화자산운용이 보유한 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 4,700 전일대비 215 등락률 +4.79% 거래량 62,996,710 전일가 4,485 2021.08.25 15:30 장마감 관련기사 한화자산운용, 한화투자증권 인수..디지털 역량 확대(상보)한화자산운용, 한화투자증권 인수.. 신사업 가속화빚투 늘자...증권사 상반기 이자수익 9000억 육박 close 지분은 19.63%에서 46.08%로 늘었다.

