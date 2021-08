창원시, 불법 영업 근절 위한 집중 계도 시작

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 상남동 일부 유흥업소의 불법영업 행위 근절을 위해 '상남동 자율정화위원회'를 구성하고 민·관·경 협조 체계를 강화한다고 25일 밝혔다.

상남동 유흥업소 영업주로 구성된 자율점검반은 유흥밀집 지역 위주로 순회하면서 집중 계도를 한다.

특히 사회적 거리두기 4단계 격상에 따라 유흥시설이 집합 금지돼 폐문으로 위장한 불법 행위에 대해 집중 계도를 한다.

이와 함께 시는 창원중부경찰서와 호객행위를 상시 점검하기 위해 상남동 일원에 방범용 CCTV 추가 설치를 검토하기로 했다.

위반업소에 대해서는 고발, 과태료 부과 등을 처분한다.

이성림 보건위생과장은 "불법 영업행위 근절을 위해서 영업주들의 적극적인 동참이 필수"라며 "집합 금지 업소를 이용할 경우 이용자도 함께 처분을 받는 만큼 시민들도 방역수칙을 철저히 준수해 주기를 바란다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr