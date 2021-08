[아시아경제 이선애 기자] 하나마이크론 하나마이크론 067310 | 코스닥 증권정보 현재가 16,800 전일대비 1,650 등락률 +10.89% 거래량 3,753,290 전일가 15,150 2021.08.25 14:30 장중(20분지연) 관련기사 반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! 반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! 반도체 대란!! 삼성전자, SK하이닉스 공급사 선정!! 주가 훨훨!! close 하나마이크론 하나마이크론 067310 | 코스닥 증권정보 현재가 16,800 전일대비 1,650 등락률 +10.89% 거래량 3,753,290 전일가 15,150 2021.08.25 14:30 장중(20분지연) 관련기사 반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! 반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! 반도체 대란!! 삼성전자, SK하이닉스 공급사 선정!! 주가 훨훨!! close 은 비메모리 테스트 시장에 대응하기 위한 생산능력을 확보하고자 1500억원 규모의 시설투자에 나선다고 25일 공시했다. 투자금액은 자기자본 대비 51.47%에 달한다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr