조선호텔앤리조트, 통합 멤버십 '클럽조선' 출시 1주년 프로모션

[아시아경제 김유리 기자] 조선호텔앤리조트는 지난해 새롭게 선보인 통합 멤버십 '클럽조선(Club Josun)'의 출시 1주년을 맞아 '클럽조선 론칭 1주년 기념 해피 벌쓰데이 페스티벌' 프로모션을 다음달 30일까지 진행한다고 25일 밝혔다.

출시 1주년을 맞아 기존 멤버십 고객을 비롯해 9월30일까지 클럽조선 리워드 무료 멤버십에 신규 가입하는 모든 고객에게 조선호텔앤리조트가 운영하는 9개 호텔의 객실 및 레스토랑에서 현장 결제 시 즉시 사용 가능한 '1주년 기념 1만원 할인권'을 제공한다. 객실 할인 혜택을 원할 경우 객실 예약 후 체크인 시 현장 결제 시 할인이 적용되며 레스토랑 할인 혜택을 원할 경우 3만원 이상 현장 결제 시에 할인이 적용된다.

호텔 레스토랑에서 30만원, 60만원, 90만원 이상 현장 결제 시 추후 이용 가능한 1만원, 2만원, 3만원의 할인권을 제공한다. 1주년 기념 1만원 할인권과 함께 사용 가능하다. 총 결제 금액 기준 1%가 적립되는 J포인트도 적립할 수 있다.

조선호텔앤리조트의 다양한 호텔을 경험할 수 있도록 각 호텔 선착순 300개 객실 한정의 초특가 숙박권 판매 프로모션도 진행한다.

9~12월 기간 내에 투숙할 수 있는 해당 숙박권은 최저가 6만원대부터 판매되며 조선호텔앤리조트 공식 홈페이지 또는 애플리케이션을 통해 회원당 3매까지 구매 가능하다. 1주년 기념 1만원 할인권과 리워드 회원 가입 즉시 발행되는 호텔 별 1만원 할인권도 함께 사용하면 특가에서 최대 2만원 추가 할인이 가능해 더 큰 가격적 혜택을 누릴 수 있다.

VIP 신규 멤버십 고객을 위한 특별한 혜택도 마련된다. VIP 등급인 프리미어(Premier), 골드(Gold), 플래티넘(Platinum) 멤버십 신규 가입 시 연회비 5%를 조선호텔앤리조트의 모든 레스토랑에서 현금처럼 사용 가능한 J포인트로 페이백해 사용할 수 있도록 혜택도 제공한다.

한편 출시 1주년을 기념해 고객 감사의 마음을 담아 총 2000명에게 숙박권, 레스토랑 할인권, J포인트 추가 적립, 클럽조선 1주년 기념 수제 캔디 등 다양한 선물을 드리는 '힛 더 잭팟(Hit the Jackpot)' 이벤트도 진행한다.

9월30일까지 9개 호텔 투숙객 대상 선착순으로 스크래치 쿠폰이 제공되며, 쿠폰에 기재된 번호를 조선호텔앤리조트 홈페이지 또는 앱에 접속, 마이 페이지(MY PAGE)의 쿠폰 다운로드 영역에서 'Hit the Jackpot 당첨 확인하기'에 입력하면 당첨 여부를 확인할 수 있다.

'클럽조선(Club Josun)'은 조선호텔앤리조트가 운영하는 통합형 멤버십 프로그램으로 조선호텔앤리조트의 독자 브랜드인 조선 팰리스, 그랜드 조선, 레스케이프, 그래비티 뿐만 아니라 웨스틴 조선, 포포인츠 바이 쉐라톤 조선 총 9개 호텔에서 이용 가능하다.

회원 가입과 동시에 레스토랑 이용 시 1% 포인트 적립 및 회원 전용 특전을 제공하는 무료 프로그램인 '리워드(Rewards)'는 신규 가입 시 클럽조선 리워드의 기본 혜택인 각 호텔 별 1만원 객실 할인권(9매), 웰컴 드링크 이용권(1매, 투숙 시 사용 가능)이 기본적으로 포함된다.

유료 서비스인 '클럽조선 VIP'는 프리미어(연회비 30만원), 골드(연회비 60만원), 플래티넘(연회비 100만원), 블랙(연회비 210만원) 총 4가지의 스타일로 제안되며 무료 숙박권, 금액권, 레스토랑 30% 할인권 등 등급별로 라이프스타일에 맞는 다양한 혜택을 누릴 수 있다. 단 블랙 등급은 기존 유료 멤버십 회원 가입이력을 보유한 회원에 한해서 별도 상담을 통해 가입 가능하다.

