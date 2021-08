[포토] 부동산 의혹에 의원직 던진 윤희숙 의원

[아시아경제 윤동주 기자] 윤희숙 국민의힘 의원이 25일 국회에서 의원식 사퇴 기자회견을 갖고 있다.

국민권익위원회의 부동산 전수조사에서 농지법 위반 의혹이 제기된 윤 의원은 부친의 농지법 위반의혹이 제기된 지 하루 만에 의원직 사퇴의 뜻을 밝혔다. 이준석 대표도 윤 의원의 의원직 사퇴를 말리기 위해 기자회견장에 모습을 드러냈다. 윤 의원은 기자회견 직후 이 대표를 만나 눈물을 흘리며 “이게 나의 정치”라고 했다.

윤 의원은 앞서 ‘저는 임차인입니다’라는 연설로 문재인정부 부동산 정책을 비판하며 이름을 알렸다.

