요기요 사장님살롱, 외식업 운영에 유익한 책 매달 추천해준다

[아시아경제 김보경 기자] 배달 애플리케이션 요기요를 운영하는 딜리버리히어로(DH) 코리아가 외식업주 파트너들을 위해 월별로 책을 추천해주는 '요기요 사장님살롱' 프로그램을 실시 중이라고 25일 밝혔다.

요기요 사장님살롱은 외식업주 파트너 대상 도서 큐레이션 프로그램으로 업주가 꼭 알아두면 좋을 만한 인문학, 경영경제, 레시피, 에세이 등 다양한 주제로 월 3~4권의 책을 매달 추천한다. 책 요약 글귀와 이미지로 내용을 구성해 바쁜 사장님들도 간편하게 지식 습득을 할 수 있도록 콘텐츠를 제공하는 것이 특징이다.

이달의 요기요 사장님살롱 주제는 '채소요리'다. 코로나19로 인해 건강에 대한 관심이 고조되는 만큼 주목받고 있는 다양한 채식 트렌드를 담았다. 선정 도서는 ▲대안스님의 채소밥 ▲샐러드의 기초 ▲오늘의 채소 요리 등 총 3권으로, 특별한 지식이 없더라도 책을 통해 쉽게 따라 할 수 있는 유용한 채소 요리 레시피와 재료 손질 정보가 담겼다.

요기요 사장님살롱 전 시리즈는 '요기요사장님포털' 실전자영업 카테고리에서 누구나 볼 수 있다. 추천도서는 매달 이벤트를 통해 입점 업주들에게 선물한다. 추천 도서를 선물받고 싶은 업주는 누구나 이벤트 참여가 가능하며 다음달 5일까지 소개 콘텐츠를 다 읽은 후 사장님살롱 이벤트 페이지에서 이벤트 참여하기 버튼을 누르면 추첨을 통해 도서를 선물받을 수 있다.

김지민 DH코리아 파트너마케팅 팀장은 "앞으로도 요기요만이 드릴 수 있는 교육과 다양한 정보 제공 콘텐츠로 레스토랑 파트너의 매출 상승은 물론 매장 운영과 성장을 위한 지원을 위해 늘 고민해 나가겠다"고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr