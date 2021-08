풀무원다논, 눈·장 복합 건강기능식품 ‘눈솔루션’ 출시

식약처 기능성 인정 건강기능식품



[아시아경제 임혜선 기자] 요거트 전문 기업 풀무원다논은 자사의 눈 건강 드링크 제품인 ‘눈솔루션’이 식약처 기능성 인정을 받은 건강기능식품으로 재출시됐다고 25일 밝혔다.

‘풀무원다논 눈솔루션’은 눈 건강은 기본, 장 건강까지 한 번에 관리할 수 있는 복합 건강기능식품으로, 일상생활에서 간편하게 하루 한 병으로 마리골드꽃추출물(루테인)과 프로바이오틱스, 비타민A, C, E를 한 번에 챙길 수 있도록 설계된 제품이다.

풀무원다논 눈솔루션은 노화로 인해 감소될 수 있는 황반 색소 밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있는 마리골드꽃추출물(루테인)이 1일 섭취량을 충족하는 10mg 함유돼 잇으며, 유산균 증식 및 유해균 억제·배변 활동 원활·장 건강에 도움을 줄 수 있는 프로바이오틱스를 함유하고 있다. 또한 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요한 비타민 A는 1일 영양성분 기준치를 충족하는 700㎍ RE를, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요한 비타민 C와 비타민 E는 각각 1일 영양성분 기준치의 40%, 36%를 함유하고 있다.

풀무원다논 눈솔루션은 소비자들에게 보다 전문적인 기능성 제품을 제공하기 위해서 식약처에서 기능성을 인정받은 건강기능식품으로 리뉴얼하여 ‘풀무원다논 눈솔루션’이라는 제품명으로 재출시를 하게 됐다.

한국건강기능식품협회가 발간한 2020년 건강기능식품 시장 현황 및 소비자 실태조사 자료에 따르면, 한국인들이 염려하는 건강 이슈 중 ‘눈 건강’이 2018년 5위에서 2020년 1위로 상승한 것으로 나타났다. 이는 코로나로 인한 온라인 수업 진행, 재택근무로 인한 화상회의 증가, 집콕 생활로 인한 미디어 시청 시간 증가 등으로 인해 눈 건강의 필요성에 대한 소비자들의 니즈가 늘어난 것으로 보고 있다.

