삼성화재, 세븐일레븐과 'MDTI 드링크' 출시

삼성화재는 세븐일레븐과 'MDTI 드링크' 5종을 출시했다고 25일 밝혔다.

배고플 때 마시는 미숫가루 음료 '꼬르르르(GRRR)형', 푸석한 피부에 도움을 주는 석류 음료 '수면부족(ZZZZ)형', 지쳤을 때 먹는 에너지 음료 '배터리방전(OTLL)형', 스트레스로 마음의 평화가 필요할 때 먹는 복숭아 음료 '부글부글(BGBG)형', 소화를 돕는 유산균이 포함된 요구르트 음료 '뿌웅(POOP)형' 등이며, 50만개 한정 수량으로 판매될 예정이다.

소비자들은 간단하게 건강 습관을 알아볼 수 있는 '건강 MDTI(My Drink Type Indicator)' 테스트를 통해 나에게 맞는 음료를 추천 받을 수도 있다. 테스트를 받은 고객 중 2만명에게는 추천 음료 교환권을 제공하며 갤럭시 버즈 프로 등 경품이 걸린 인스타그램 후기 이벤트도 진행한다.

전은석 삼성화재 브랜드전략파트장은 "소비자들에게 건강관리의 필요성을 알리고 생활에 활력을 선사하기 위해 기획했다"며 "건강 MDTI 캠페인이 친근한 브랜드 이미지를 만드는데 도움이 되길 기대한다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr