광양경찰, 경찰발전협의회…치안 현황 공유 활성화 방안 논의

사회적약자, 농산물 범죄피해 예방 CCTV 설치 등 협의

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 광양경찰서는 24일 오전 경찰서에서 경찰발전협의회 회장·회원들과 간담회를 개최했다고 밝혔다.

코로나19 거리두기로 인해 경찰서장 취임 이후 처음 갖는 간담회에서는 치안 현황 공유 및 협력치안 활성화 방안을 논의하고 주민 여론을 수렴하는 시간을 가졌다.

이날 간담회에서는 관내 사회적 약자 보호 방안 등 경찰발전 협의회 협업 사항에 대해 논의했으며, 생활안전과와 전남 자치경찰 위원회 1호 시책인 ‘어르신 범죄피해 예방’에 맞춰 치매 어르신(미귀가·가출인)의 각종 사고 예방 및 수확기 농산물 절도 예방을 위한 태양광 CCTV 설치·운용에 대해 협의했다.

장진영 서장은 “더욱 안전한 광양을 만들기 위해서는 민·경 협력 치안이 중요하며 앞으로도 광양경찰서와 경찰발전협의회가 서로 힘을 모아 안전하고 살기 좋은 치안 환경 조성에 최선을 다하자”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr