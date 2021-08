한국형 발사체 누리호, 첫 발사 전 '최종 점검' 돌입

비행모델 기립 후 점검 들어가

정상 확인되면 다음달 21일 발사

[아시아경제 김봉수 기자] 한국형 발사체 '누리호'가 10월 말 1차 발사를 앞두고 마지막 점검에 들어갔다.

24일 과학기술정보통신부에 따르면, 임혜숙 장관은 이날 '누리호' 개발 현장인 전남 고흥군 나로우주센터에 방문해 발사 준비 현황을 점검했다. 임 장관의 현장 방문과 격려는 누리호가 발사전 마지막으로 통과해야 할 최종 관문에 돌입했기 때문이다.

누리호는 지난 20일 실제 발사에 사용될 비행 모델(FM) 조립을 마친 상태다. 이후 발사대로 옮겨져 기립된 후 발사체와 발사대간 시스템 연계가 정상적인지 확인한다. 특히 영하 183도에 달하는 극저온의 산화제(액체 수소)를 주입했다 빼내는 시험(WDRㆍWet Dress Rehearsal)을 통해 기체가 실제 발사 과정에서 연료ㆍ산화제 누수없이 정사적으로 작동할 수 있는 여부를 점검하다. 한국항공우주연구원은 이달 말부터 9월초까지 WDR을 실시한 후 특별한 문제가 없는 경우 본격적인 발사 준비에 들어갈 예정이다. 산화제 충전ㆍ배출에는 하루가 꼬박 걸리고 결과 분석도 일주일 정도 소요된다.

사실 발사를 앞둔 모든 우주로켓이 WDR을 실시하는 것은 아니다. 이처럼 꼼꼼하게 점검에 나서는 이유는 누리호가 2018년 시험 발사에 성공했고, 75t 엔진 4개를 묶은 1단부도 3차례나 종합 연소시험을 무사히 마쳤지만 완성체로 발사되는 것은 이번이 처음이기 때문이다. 항우연은 2018년 11월 시험발사 때에도 WDR을 실시해 가압 계통의 이상을 발견, 날짜를 연기해 수리한 후 발사에 성공한 바 있다.

한편 임 장관은 WDR을 위해 3단이 모두 연결된 발사체를 직접 살펴보고 현장에서 작업 중인 관계자들을 격려했다. 임 장관은 "오랜 기간의 개발이 마지막 단계에 이르러 실제 발사를 위한 발사체를 보게 되니 감회가 새롭다"면서 "지금까지 독자 개발을 위한 어려운 여정을 잘 지나온 것처럼 발사 준비도 빈틈없이 진행해주길 바란다"고 당부했다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr