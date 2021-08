20대 연인의 비극 … 女는 男을 흉기로 찌르고 투신, 男은 치료받다 과다출혈로 숨져

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 추락사한 20대 여성이 투신하기 전 흉기로 찌른 남성도 병원으로 이송돼 치료받던 중 숨졌다. 둘은 연인 관계인 것으로 알려졌다.

여성은 남성을 흉기로 찌르고 곧바로 근처 모텔로 달아난 뒤 옥상에서 투신해 사망했고, 흉기에 찔려 중상을 입고 병원으로 옮겨진 남성도 이튿날 숨졌다.

23일 울산경찰청에 따르면 전날 오후 8시 54분께 울산 남구 울산대학교 앞에서 주차 차량 옆에 20대로 보이는 한 남성이 흉기에 찔린 채 피를 흘리며 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다.

경찰과 소방당국은 현장으로 출동해 해당 남성을 인근 병원으로 이송했으나 이튿날인 23일 오전 11시 30분쯤 과다출혈로 숨졌다.

경찰은 목격자로부터 “20대로 보이는 여성이 차에서 내려 도주했다”는 진술을 토대로 추적에 나섰다.

이 여성은 범행 직후 인근 모텔건물 옥상에서 투신해 현장에서 사망했다.

경찰은 이별 문제로 다투던 중 여성이 남성을 찌르고 투신한 것으로 보고 정확한 사건 경위를 조사 중이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr