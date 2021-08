[아시아경제 이동우 기자] HMM 해원연합노동조합(해상노조)은 22일 낮 12시부터 23일 낮 12시까지 조합원을 대상으로 쟁의 행위 관련 찬반 투표를 진행한 결과, 95.8% 투표율에 전체 조합원 88.3%가 찬성했다고 23일 밝혔다.

앞서 해상노조는 지난 20일 중앙노동위원회로부터 쟁의 조정 중지 결정을 통보 받으며 합법적으로 파업 등 쟁의 행위를 할 수 있는 권한(쟁의권)을 확보했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr