[아시아경제 이민우 기자] 에이피티씨 에이피티씨 089970 | 코스닥 증권정보 현재가 20,900 전일대비 1,500 등락률 +7.73% 거래량 243,967 전일가 19,400 2021.08.23 14:44 장중(20분지연) 관련기사 에이피티씨, SK하이닉스에 243억원 규모 반도체 장비 공급에이피티씨, 작년 영업익 83.7% 급증 에이피티씨, SK하이닉스와 180억 규모 반도체 제조장비 공급 계약 close 는 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 104,000 전일대비 1,500 등락률 +1.46% 거래량 3,830,989 전일가 102,500 2021.08.23 14:44 장중(20분지연) 관련기사 급락장서 삼성전자 판 外人, SK하이닉스 담았다SK하이닉스, 하반기 신입사원 채용…29일 접수 마감외국인, 2주 연속 '팔자'…9거래일 연속 순매도 close 와 116억원 규모의 반도체 제조장비 공급 계약을 체결했다고 23일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 매출액의 12.46%에 해당하는 수준이다. 계약 기간은 오는 11월23일까지다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr