신성이엔지는 '태양전지용 커넥터, 이를 포함하는 슁글드 스트링 및 태양전지 모듈' 특허를 취득했다고 23일 공시했다.

회사 측은 "이 특허는 고효율 태양광 모듈 제조 및 공정 개선을 위해 태양전지 스트링간의 연결과 회로 구성시 특정 구조의 연결 전기체 형상을 적용한 발명"이라며 "이 기술을 적용하면 태양광 모듈 전기적 연결부분이 증가함으로 태양광 모듈 효율이 향상되고 공정 단계에서 발생하는 제품의 손상을 감소시켜 불량률을 개선, 생산성을 향상시킬 수 있을 것"이라고 설명했다.

