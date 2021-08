농진청, 9월부터 농어업인 복지실태조사 시작

10월15일까지 농촌 4000가구 대상

보건의료 등 조사…"농촌 삶의 질 개선"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 농촌진흥청은 다음 달 1일부터 10월15일까지 '2021년도 농어업인 등에 대한 복지실태조사'를 한다고 23일 밝혔다. 5년에 한 번씩 시행하는 조사로 올해는 보건의료, 사회안전망, 복지서비스 부문을 살펴본다.

'농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발 촉진에 관한 특별법'에 근거를 둔 국가승인통계다. 농진청에 따르면 조사 결과는 농림축산식품부 등 정부 부처와 관계 기관이 농촌 삶의 질 개선을 위한 정책을 세울 때 주로 쓰인다.

조사기간 공동 연구기관인 코뮤니타스 직원이 농촌지역(읍면) 4000가구를 방문해 만 19세 이상의 가구주 또는 그 배우자를 대상으로 면접 조사한다. 조사 대상자의 답변 내용은 통계법 제33조에 의해 철저하게 보호된다.

홍석영 농진청 농촌환경자원과장은 "농어업인 등에 대한 복지실태조사는 정책 수립 기본 자료가 된다"며 "정확한 조사를 위해 대상자들은 적극적으로 참여해주기 바란다"고 당부했다.

예비조사에 참여했던 김용진 전북 김제시 금천마을 이장은 "농업인이 살아가는 모습을 세부적으로 묻는 조사"라며 "조사 결과를 바탕으로 농촌을 살기 좋은 곳으로 만들 수 있는 정책이 수립돼야 한다"고 말했다.

