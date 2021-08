파세코, 안전성 강화 캠핑난로 3종 출시…‘불멍에 최적화’

기존 제품 업그레이드한 '뉴 캠프-25','뉴 캠프-27' 선봬

[아시아경제 김희윤 기자] 파세코는 안전성을 강화한 프리미엄 캠핑난로 3종을 선보인다고 23일 밝혔다.

이번에 출시한 제품은 '캠프-29(CAMP-29)'와 기존 제품을 업그레이드한 '뉴 캠프-25(NEW CAMP-25)', '뉴 캠프-27(NEW CAMP-27)'이다.

파세코에 따르면 캠프-29는 불을 보며 시간을 보내는 '불멍'에 최적화된 제품이다. 불을 볼 수 있는 투시창은 2500도 이상에서도 견디는 특수 소재 '마이카'를 적용했다. 투시창 크기는 기존 제품 대비 2배 이상 키워 더욱 편안하게 불을 감상할 수 있다.

캠프-29와 뉴 캠프-27, 뉴 캠프-25는 이전 제품 대비 안전성을 강화했다. 캠핑난로의 주 사용처가 야외라는 점에 주목해 바람이나 이동시 충격 등 혹독한 사용환경에 대비했다.

역화방지 기술을 적용해 기존 제품 대비 90%이상 바람에 강해졌다. 또 외부 바람 영향을 받아 불꽃이 흔들리고 불완전 연소하는 현상을 최소화한다. 업그레이드된 번홀드(Burn hold) 시스템은 연소통 불안착 문제를 해결해 이동시 내부 연소통이 흔들리며 생기는 불완전 연소 현상을 줄였다.

아울러 캠프-29와 뉴 캠프-27에 포함된 이산화탄소(CO2) 감지센서는 오작동 가능성을 최소화하기 위해 위치를 변경했다. 센서는 이산화탄소 발생을 감지해 자동 소화시키는 기능을 한다.

파세코 관계자는 "지난 겨울부터 지금까지 파세코 캠핑난로는 품귀현상을 빚으며 판매가보다 중고가가 더 높아질 정도로 많은 관심을 받은 제품"이라며 "올해는 캠핑 트렌드를 반영한 프리미엄 캠핑난로와 업그레이드된 제품을 함께 선보이며 소비자들의 관심에 부응하겠다"고 밝혔다.

파세코는 오는 25일 수요일 오전 11시 네이버 쇼핑 라이브 예약판매를 시작으로 본격 판매에 나선다.

