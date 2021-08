현대모비스, 獨 IAA 모빌리티 첫 참가…유럽 공략 본격화

전동화 등 미래기술 선보여…수주활동 본격화

[아시아경제 유제훈 기자] 현대모비스가 유럽서 개최되는 모터쇼에 첫 참가한다. 친환경 모빌리티 신기술을 등 미래 기술을 대거 선보임과 동시에 유럽 현지 시장 공략에 속도를 내겠단 구상이다.

현대모비스는 다음달 7일부터 엿새간 독일 뮌헨에서 열리는 'IAA 모빌리티 2021'에 참가한다고 23일 밝혔다. 현대모비스는 이번 모터쇼에서 전동화, 자율주행, 인포테인먼트 등 총 30여개의 미래기술을 대거 선보일 계획이다.

세계 4대 모터쇼 중 하나로 '프랑크푸르트 모터쇼'로도 알려진 IAA 모빌리티는 유럽 최대 자동차 전시회다. 지난 70년간 홀수해마다 프랑크푸르트에서 열리다가 올해부턴 뮌헨으로 장소를 옮겨 개최했다. 특히 미래 종합 모빌리티 경연장으로 발돋움 하기 위해 공식명칭에도 '모빌리티'를 추가했다.

현대모비스가 유럽서 열리는 자동차 전시회에 참여하는 것은 이번이 처음이다. 최근 유럽 자동차시장의 최대 화두는 기후변화에 대응하기 위한 친환경 경영으로, 완성차 기업들도 저탄소 에너지 활용방침을 글로벌 부품사에 요구하고 있는 실정이다. 중장기 친환경 모빌리티 전략이 없으면 입찰 과정서부터 배제되는 등 수주 기회조차 줄어들 수 있다는 게 회사 측 설명이다.

현대모비스는 IAA 모빌리티에서 전동화, 자율주행 등 미래기술 경쟁력과 함께 기업이 사용하는 전력량의 100%를 재생에너지로 전환하는 'RE100' 전략을 강조할 예정이다. 현대모비스는 앞서 국내 자동차 부품사 최초로 국내외 모든 사업장에서 사용하는 전력을 오는 2040년까지 100% 재생에너지로 전환하겠다고 선언한 바 있다.

이를 위해 현대모비스는 IAA 모빌리티 2021이 열리는 전시장 뮌헨 메세(Messe) 82관에 총 358㎡ 규모의 전시관을 마련했다. 일반 관람객을 대상으로 한 '퍼블릭 존'에선 현대자동차 아이오닉 5에 적용된 현대모비스의 전동화 부품을 3차원(3D)과 대형화면으로 관람할 수 있으며, 전기차 기반 완전자율주행 컨셉트카 '엠비전 엑스(X)'도 선보인다.

'프라이빗 존'엔 자율주행, 인포테인먼트, 전동화, 섀시, 램프, 안전부품 등 6개 대표 제품군에서 총 30여개에 이르는 미래차 핵심부품들이 전시된다. 파노라마 선루프 에어백, 현실증강(AR) 헤드업 디스플레이, 배터리시스템, 고성능 레이더 등이 대표적이다.

현대모비스는 이번 IAA 모빌리티 2021을 계기로 유럽시장에서 공격적 프로모션과 마케팅을 전개할 예정이다. 다음달 6일 프레스데이를 열어 주요 업계관계자와 현지언론을 현장에 초청, 중장기 성장전략과 유럽시장 영업전략을 소개하며 다양한 완성차 업체 등 주요 관계자들과의 수주 미팅도 예정됐다.

현대모비스 관계자는 "지난해 체코와 슬로바키아 공장에 대규모 투자를 단행하며 전기차 핵심부품 라인을 신설하는 등 현대모비스의 유럽경쟁력은 더욱 강화되고 있다"면서 "본격적인 전용 플랫폼 기반 신규 전기차 모델의 유럽판매가 시작되면 성장세에 더욱 속도가 붙을 것으로 기대된다"고 밝혔다.

