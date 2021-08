홍준표, 일부 보수 유튜버 향해 "정권교체 방해…자중해라" 경고

[아시아경제 김소영 기자] 국민의힘 예비 대선 주자인 홍준표 의원이 일부 보수성향 유튜버를 향해 '자중하라'는 경고의 메시지를 보냈다.

홍 의원은 22일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "정권 교체에는 방해가 될 수 있는 것을 알아야 한다. 그만들 자중하라"며 이같이 밝혔다.

그는 "삼류 유튜브 코인팔이들이 지난 총선에서 황교안 대표를 찬양하면서 무조건 압승한다고 희망 고문하는 바람에 총선 참패에 일조했다"고 운을 뗐다.

이어 "대선을 앞두고 또 왜곡된 식견과 자극적인 썸네일로 우파 어른들을 거짓 선동하고 근거 없는 희망 고문을 하는 것은 참으로 유감"이라고 지적했다.

그러면서 "이런 페이크(fake) 유튜브는 마땅히 퇴출되어야 하지만 선동당하는 사람이나 선동하는 사람이나 똑같은 인식으로 살고 있어서 뭐라고 하기에 참 난감하다"고 토로했다.

이는 최근 일부 보수성향 유튜버들이 윤석열 전 검찰총장을 치켜세우고 이준석 당 대표나 자신을 비판하는 콘텐츠를 쏟아내는 데 불만을 내비친 것으로 해석된다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr