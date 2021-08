보문동 지역사회보장협의체-보문동주민센터-생명의전화종합사회복지관 업무 협약 체결

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 지난 18일 ‘2021 보문동 사회적고립가구 지원사업’ 추진을 위해 보문동 지역사회보장협의체, 생명의전화종합사회복지관과 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 코로나19로 인해 1인가구의 사회적 고립이 점점 심해짐에 따라 민관이 합심, 긴밀한 협력체계를 구축하고 지역사회의 복지안전망을 더욱촘촘히 형성하고자 마련됐다.

보문동 사회적고립가구 지원사업은 지역내 1인가구의 방문 및 전화 상담 실시, 홍보, 발굴 및 지원, 주민조직화, 동 특화사업 실시 등 사회적 고립을 예방하기 위해 다양한 방식으로 진행된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr