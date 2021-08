송영길 "한국 내 미군기지 내 아프간 난민 수용, 논의된 바 없고 적절한지도 의문"

[아시아경제 나주석 기자] 송영길 더불어민주당 대표는 22일 미국 정부가 아프가니스탄 난민을 한국 내 미군 기지 등에 수용하는 방안을 검토하는 외신 보도에 수송 상의 어려움 등을 들어 부정적인 반응을 보였다.

송 대표는 이날 민주당 대선주자인 박용진 의원과 오찬을 한 뒤 기자들과 만난 자리에서 외신 보도와 관련해 "전혀 논의된 바 없고, 과연 적절한지도 의문"이라며 "인접 국가로 갈 수밖에 없지 않겠는가. 수송상의 문제를 생각하면"이라고 말했다.

앞서 미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 미국 정부가 한국 등 해외 미군 기지에 아프간 난민을 수용하는 방안을 검토하고 있다고 전했다. 이 보도에 따르면 미국은 한국 외에도 일본과 독일, 코소보, 바레인, 이탈리아 미군 기지 등을 검토하는 것으로 알려졌다.

다만 송 대표는 우리 정부가 아프간 현지에서 벌인 재건사업에 참여했던 아프간인 400명에 대해서는 국내 송환이 필요하다는 뜻도 밝혔다. 그는 오찬 공개 발언을 통해 "정부가 맡아서 했던 아프간 현지의 병원, 학교 건설 프로젝트에 협력했던 엔지니어 등 아프간인이 약 400명"이라며 "그분들을 무사히 대한민국으로 데려오는 작업이 필요하다"고 말했다.

박 의원도 주한 미군 내 아프간 난민 수용 문제에 대해 "주한 미군 기지 내에 난민촌을 만드는 문제는 우리 정부에서 좀 더 신중한 태도로 협의를 요청해야 할 것 같다"고 밝혔다.

