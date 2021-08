[아시아경제 이지은 기자] 미국 정부가 한국을 포함한 해외 미군 기지에 아프가니스탄 피란민을 수용하는 방안을 검토 중이라고 월스트리트저널(WSJ)이 21일(현지시간) 보도했다.

카타르와 바레인, 독일에 있는 기지가 아프간에서 대피한 사람들로 과밀 상태가 되면서 이를 완화하기 위해 이같은 방안이 검토되고 있다고 WSJ는 전했다.

미 국방부가 고려중인 장소는 미국 내 버지니아주와 인디애나주, 캘리포니아 군 기지이며 일본, 한국, 독일, 코소보, 바레인, 이탈리아 내 미군기지도 수용 장소로 검토되고 있다고 미국 관리들은 말했다.

미 국방부는 또 이들을 수용하기 위해 뉴저지주 기지를 비롯, 최소 1개 이상의 군 기지를 준비 중이다.

