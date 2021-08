[아시아경제 오현길 기자] 일본의 코로나19 신규 확진자가 21일 2만5492명으로 집계됐다. 사흘 연속 2만5000명대를 기록했다.

일본은 지난 19일 신규 확진자가 역대 최고치인 2만5000명을 기록하며 처음으로 2만5000명을 넘어선 이후 증가세가 계속되고 있다.

이날 도쿄 신규 확진자 수는 5074명으로 나흘 연속 5000명대를 기록했다. 오사카도 지난 18일 처음으로 2000명을 넘어선 데 이어 이날도 2556명이 확진됐다.

일본 코로나19 관련 사망자 수는 가나가와현 9명, 지바현 6명, 도쿄 6명, 오사카 2명 등 총 34명으로 집계됐다.

일본의 누적 확진자 수는 크루즈선 탑승자를 포함해 총 128만3814명, 누적 사망자 수는 1만5627명으로 늘었다. 현재 중증 환자 수는 1888명으로 전일보다 72명 늘었다.

