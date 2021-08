LG 렌털사업, 반기 첫 매출 3000억 돌파…두 자릿수 성장률

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 146,500 전일대비 1,500 등락률 -1.01% 거래량 802,093 전일가 148,000 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 '펜트업' 줄고 원자재값↑…하반기 TV사업 부담 커진 삼성-LGLG전자-현대엘리베이터, 로봇 연동 및 스마트빌딩 솔루션 사업 '맞손''6G 주도권 경쟁' LG전자, 테라헤르츠 대역 통신신호 100m 전송 close 생활가전에서 담당하는 렌털 사업이 올해 상반기 처음으로 매출 3000억원을 넘어서며 성장을 이어갔다.

21일 업계에 따르면 LG전자 렌털 사업은 올해 상반기 매출(운용 리스료수익) 3040억2900만원을 올렸다. 전년 동기(2711억원) 대비 약 12% 증가한 수치로 역대 처음 반기 기준 매출 3000억원을 돌파했다.

앞서 1분기 기록했던 지난해 같은 기간 대비 30% 성장에는 못 미쳤으나 두 자릿수 성장률을 이어가는 성과를 올렸다. 이 같은 추세라면 연간 렌털 사업 매출이 사상 첫 6000억원을 무난히 넘어설 전망이다. 당초 LG전자가 세운 올해 렌털 부문 매출 목표는 최대 7000억원이었다.

LG전자는 2009년 렌털 사업에 진출한 뒤 정수기와 맥주제조기, 공기청정기, 건조기, 스타일러, 전기레인지, 식기세척기, 안마의자 등 렌털 가전 8종과 지속적인 관리가 필요한 얼음정수기냉장고까지 총 9종을 대상으로 케어솔루션 서비스를 제공하고 있다.

2013년 기준 770억원 규모였던 렌털 사업 매출은 이듬해 출시한 직수형 정수기를 중심으로 시장의 호응을 얻으며 연평균 37%가량 성장해 지난해 5911억원까지 늘었다. 관리하는 전체 제품 수를 나타내는 계정 수도 지난해 말 기준 270만개에서 올해 상반기 280만개로 증가해 연내 300만 계정 달성에 대한 가능성을 열었다.

렌털 가전은 매달 일정액을 내고 제품이나 서비스를 이용하는 구독경제의 확산과 코로나19로 집에서 머무는 시간이 늘면서 시장이 커지고 있다. KT경영경제연구소가 추산한 지난해 국내 렌털 시장 규모는 40조1000억원으로, 이 가운데 생활가전이 포함된 ‘개인·가정용품’의 규모만 10조7000원에 달하는 것으로 분석됐다.

LG전자도 렌털 사업이 현재 주력인 생활가전(H&A) 사업본부 상반기 총 매출(13조5238억원)의 약 2.3% 수준에 불과하지만 다양한 제품군을 활용해 고객 수요를 확장할 수 있다는 점에서 향후 성장 가능성이 크다고 평가했다.

