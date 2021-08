분식집부터 맥도날드까지…잇따른 위생 논란에 불안한 소비자들

[아시아경제 나예은 기자] 최근 식당에서 쓰는 식자재를 재사용하거나 잘못 보관하는 등 식품 관련 문제들이 번져가면서 소비자들의 불안감이 커지고 있다.

앞서 지난달 29일~30일 경기 성남시 분당구에 위치한 청담동 마녀김밥 A지점에서는 해당 김밥집을 이용한 고객 102명이 식중독 증상을 보였다. 이후 인근 B지점에서도 증세를 호소하는 환자 97명이 발생했다.

다수의 식중독 유증상자가 신고된 김밥 업소 2곳 중 1곳은 지난해 8월 위생 불량과 관련된 민원이 제기돼 시의 행정지도를 받은 것으로 알려졌다.

이기인 국민의힘 성남시의원이 분당구청에 확인한 바에 따르면, 해당 지점은 지난해 5월 신규 영업신고를 했으며, 같은 해 8월 '음식을 조리하며 장갑을 끼지 않거나 쓰레기통을 만진다'는 내용의 위생 민원이 제기된 것으로 밝혀졌다.

식품 관련 문제는 이뿐만이 아니었다. 대형 프랜차이즈인 '맥도날드'에서도 식자재 재사용 의혹이 불거졌다.

앞서 서울의 한 맥도날드 점포에서는 자체 유효기간이 지난 빵 등에 날짜 스티커를 덧붙이는 방식으로 폐기 대상인 식자재를 재사용했다는 의혹이 제기됐다.

이러한 정황은 맥도날드 점포 주방에서 촬영된 영상을 토대로 한 공익신고자의 제보로 드러났고, 맥도날드는 해당 지점 아르바이트생에게 정직 3개월 처분을 내렸다.

이후 정의당·아르바이트노조 등 정당·시민사회단체들로 구성된 '맥도날드에게 사회적 책임을 촉구하는 대책위'는 "'스티커 갈이'를 한 맥도날드에 대해 전수조사를 하고 재발 방지 대책을 마련해야 한다"고 주장했다.

이들은 19일 종로구 한국맥도날드 유한회사 앞에서 기자회견을 열고 "최근 식약처가 맥도날드를 상대로 조사했으나, 수박 겉핥기식 조사라는 비판이 일고 있다"며 "이번에도 제대로 조사하지 않으면 제2의 햄버거병 사태, 제3의 스티커 갈이는 계속 반복될 것"이라고 말했다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr