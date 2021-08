[아시아경제 부애리 기자] 소말리아 수도 모가디슈의 한 카페에서 자살폭탄 테러가 발생했다.

AFP통신 등에 따르면 최소 2명이 사망하고 5명이 부상을 당했다.

자폭 테러범은 소말리아 보안군과 민간인이 자주 찾는 모가디슈 북부의 혼잡한 교차로 인근 카페를 목표로 삼았다.

국제테러조직 알카에다와 연계된 현지 이슬람 무장단체 알샤바브는 이번 공격이 자신들의 소행이라고 주장한 것으로 전해졌다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr